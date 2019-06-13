Эскадрилья боевых беспилотников США появится в Польше

Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории Польши эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9.

Об этом говорится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, которая была подписана лидерами двух стран Дональдом Трампом и Анджеем Дудой.

Согласно документу, Варшава будет обеспечивать инфраструктуру для размещения американских военнослужащих и техники на польской территории, сообщает Regnum.

Напомним, ранее генерал-полковник армии США Бен Ходжес назвал Польшу "ключом" для сдерживания России. Он отметил, что по территории республики проходят транспортные пути, которые помогут улучшить передвижения войск НАТО, что необходимо в случае начала военного конфликта с Россией.