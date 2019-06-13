На Южном Урале начальника отделения почтовой связи будут судить за присвоение пенсии инвалида

На Южном Урале начальника отделения почтовой связи села Усть-Багаряк будут судить за присвоение денежных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в 2018 году присвоила более 52 тыс. руб., предназначенные для выплаты местному жителю в качестве пенсионных выплат по инвалидности. Она внесла ложные сведения о выдаче пенсии, а деньги потратила на свое усмотрение.

обвиняемая вину признала и возместила ущерб.