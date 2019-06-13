США официально переименовали столицу Украины

США переименовали Киев. В английской транскрипции столица Украины теперь будеть писаться не через "ie", а через "yi" – "Kyiv" вместо "Kiev". Такое решение принял в Штатах совет по географическим названия, а поводом стало обращение посла Украины в США Валерия Чалого. Как отмечается, решение было принято Советом единогласно.

Новость о переименовании появилась на странице американского посольства на Украине в Facebook. "Соответствующие изменения в официальной базе Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня", - говорится в посте.

"Это решение является чрезвычайно важным, - говорится в сообщении посольства США. – Это даст толчок к тому, чтобы исправить название столицы Украины и за пределами США, в частности, в названиях международных рейсов и аэропортов во всем мире". И такая перспектива действительно вполне реальна, поскольку многие международные организации используют базу Совета США по географическим названием как официальный источник. Например, так делает Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA).