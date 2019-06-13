В Екатеринбурге родители подделывают прописку своих детей, чтобы попасть в первый класс

В Екатеринбурге участились случаи, когда родители подделывают прописку своего ребенка ради зачисления в первый класс.

Одно из таких уголовных дел уже передано в суд, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области.

Всего в городе на сегодняшний день таких случая четыре - в школах №25, 11, 23 и 69.

"Родители принесли поддельные справки о регистрации своих детей. В трех случаях лично, в одном - через центр муниципальных услуг", - отметили в ведомстве.