10 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Единая Россия, партия, ЕР, флаг, флаг Единой России (2019) | Фото: Накануне.RU

"Единая Россия" поможет в сборе подписей в поддержку выдвижения Алексей Текслера на выборах губернатора

"Единая Россия" поддержит кандидатуру Алексея Текслера на выборах губернатора Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Как сообщил лидер южноуральских "единороссов" Владимир Мякуш, глава области поддержал предложение "Единой России", но подчеркнул, что всё должно происходить в рамках действующего законодательства.

"Поставленная задача нам по плечу, мы уверены, что в ближайшее время сделаем все необходимое, чтобы получить поддержку жителей и депутатов всех уровней", - добавил он.

Напомним, 5 июня Алексей Текслер подал документы для участия в выборах губернатора региона. Он выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. Теперь в поддержку своего выдвижения ему необходимо собрать около 14 тыс. подписей избирателей и 266 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований.

Как сообщили в пресс-службе "ЕР", партия окажет поддержку в сборе подписей. Такая задача поставлена перед всеми местными отделениями партии, работа уже началась.

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"Единая Россия" поможет в сборе подписей в поддержку выдвижения Алексей Текслера на выборах губернатора

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Теги: Алексей Текслер, выборы губернатора, Единая Россия,



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