Стало известно о новом инструменте банков для блокировки вкладов и счетов

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ.

Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Если они не могут доказать происхождение средств, банки грозят заблокировать счет или вклад.

Свои действия банки оправдывают "антиотмывочным законом", и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны организаций.

Однако, согласно норме, блокироваться могут счета только из-за подозрительных операций.

В прошлом году в Сбербанке прокомментировали публикации о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы 1 тыс. руб. Как говорится в заявлении, в Сбербанке не знают о "массовых блокировках карт или счетов клиентов".