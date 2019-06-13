10 Октября 2020
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Общество В России
банк, ячейка,счет (2015) | Фото:dealbreaker.com

Стало известно о новом инструменте банков для блокировки вкладов и счетов

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ.

Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Если они не могут доказать происхождение средств, банки грозят заблокировать счет или вклад.

Свои действия банки оправдывают "антиотмывочным законом", и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны организаций.

Однако, согласно норме, блокироваться могут счета только из-за подозрительных операций.

В прошлом году в Сбербанке прокомментировали публикации о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы 1 тыс. руб. Как говорится в заявлении, в Сбербанке не знают о "массовых блокировках карт или счетов клиентов".

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Стало известно о новом инструменте банков для блокировки вкладов и счетов

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Теги: банки, вклады, блокировка, счета



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