10 Октября 2020
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Разрушенная стела в &quot;Императорском сквере&quot; Новосибирска (2019) | Фото: Ростислав Антонов Facebook

В Новосибирске стихия разрушила стелу в честь Николая Второго

В Новосибирске упавшее дерево разрушило стелу с изображением Николая II.

Это произошло в "Императорском сквере" между домами №59 и №63 по Красному проспекту. Стела была расписана местными художниками, причём граффити были созданы с дополненной реальностью, на экране смартфона можно было посмотреть фильм об истории города.

Руководитель "Гражданского патруля" Ростислав Антонов, оказавшись на месте происшествия, отметил на своей странице в Facebook, что дерево, скорее всего, рухнуло само, следов внешнего воздействия не заметно.

Разрушенная стела в "Императорском сквере" Новосибирска(2019)|Фото: Ростислав Антонов Facebook

В этой связи общественник обратил внимание на ошибки властей в организации санитарных рубок, так как дерево могло упасть и на находившихся в сквере людей. Кроме того необходимо разобраться с компенсацией затрат на создание стелы.

Напомним, летом 2017 г. на памятник последнему императору из династии Романовых, установленный у собора Александра Невского, напал с топором местный житель.

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В Новосибирске стихия разрушила стелу в честь Николая Второго

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Теги: Новосибирск. стела, Николай II, Ростислав Антонов



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