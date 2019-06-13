В Новосибирске стихия разрушила стелу в честь Николая Второго

В Новосибирске упавшее дерево разрушило стелу с изображением Николая II.

Это произошло в "Императорском сквере" между домами №59 и №63 по Красному проспекту. Стела была расписана местными художниками, причём граффити были созданы с дополненной реальностью, на экране смартфона можно было посмотреть фильм об истории города.

Руководитель "Гражданского патруля" Ростислав Антонов, оказавшись на месте происшествия, отметил на своей странице в Facebook, что дерево, скорее всего, рухнуло само, следов внешнего воздействия не заметно.

В этой связи общественник обратил внимание на ошибки властей в организации санитарных рубок, так как дерево могло упасть и на находившихся в сквере людей. Кроме того необходимо разобраться с компенсацией затрат на создание стелы.

Напомним, летом 2017 г. на памятник последнему императору из династии Романовых, установленный у собора Александра Невского, напал с топором местный житель.