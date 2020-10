"Сент-Луис" вместе с Тарасенко и Барбашевым впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) подсчитали, что "Сент-Луис" суммарно провел 4 тыс. 437 матчей, прежде чем выиграть трофей (4 тыс. 46 - в регулярном чемпионате, 391 - в плей-офф). В общей сложности ожидание главной награды НХЛ составило 52 года или 18 тыс. 872 дня (клуб выступает в элитном дивизионе с 1967 года).

18,872 days 4,046 regular season games 391 playoff games 72 playoff series 42 playoff appearances The @StLouisBlues are the 2019 #StanleyCup champions. #NHLStats #Game7 pic.twitter.com/LgkpuQhmIt

The @StLouisBlues (10-3) matched the NHL record for road wins in a single playoff year, joining the 1995 Devils (10-1), 2012 Kings (10-1), 2000 Devils (10-2), 2018 Capitals (10‑3) and 2004 Flames (10-4). #NHLStats #Game7 #StanleyCup pic.twitter.com/40TlOpvLgr