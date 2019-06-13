На месте ДТП в Сочи заметили человека, похожего на умершего в СИЗО Цапка

Жители Краснодарского края считают, что глава Кущевской ОПГ Сергей Цапок мог инсценировать свою смерть в 2014 году.

Предположение о том, что Цапок жив, возникло после того, как очень похожий на преступника человек попал на камеры видеонаблюдения на месте одного из ДТП в Сочи.

Просьба проверить информацию была передана в сочинскую прокуратуру, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия, именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в сообщении местных жителей.

Сергей Цапок – один из главных обвиняемых громкого уголовного дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской Краснодарского края в ноябре 2010 года. Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года приговорил его к пожизненному заключению. В 2014 году Цапок умер в СИЗО Краснодара. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

Главарь кущевской банды Сергей Цапок умер в следственном изоляторе естественной смертью, в результате отрыва тромба, следов физического насилия на его теле не выявлено, сообщали в прокуратуре Краснодарского края по результатам проведенной проверки.

Сообщалось, что Цапок содержался в следственном изоляторе в связи с обжалованием обвинительного приговора.

В связи с ухудшением здоровья он был доставлен в одну из городских больниц с предварительным диагнозом "инсульт". После оказания пациенту необходимой помощи он был переведен в медицинскую часть СИЗО для дальнейшего лечения.

В июле 2014 года источник "Интерфакса" сообщил, что тело Сергея Цапка кремировано в Волгограде. По его словам, кремация была срочная. Тело Сергея Цапка привезли в крематорий родственники.

Когда и где будет захоронен прах Цапка, источник не уточнил. Ранее родственники жертв банды Цапка потребовали, чтобы его не хоронили на одном кладбище с погибшими.