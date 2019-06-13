В АСВ прокомментировали итоги собрания кредиторов "Югры"

В Агентстве по страхованию вкладов официально прокомментировали итоги повторно созванного собрания кредиторов банка "Югра", передает корреспондент Накануне.RU.

Собрание состоялось 10 июня, с 12.00 до 22.00. Его участникам стали 2202 кредиторов или 42,33% от общего количества людей, включенных в реестр требований кредиторов. Для того, чтобы собрание было признано состоявшимся, необходимо было 30% участников. В агентстве поясняют, что все вопросы повестки собрания были рассмотрены, принято решение образовать комитет кредиторов из пяти человек, однако договориться между собой и избрать персональный состав комитета кредиторам не удалось.

"Кредиторам не удалось достичь между собой согласия и избрать персональный состав комитета из числа внесенных ими в список для голосования 28 кандидатов, включавший независимых кандидатов, имеющих большой практический опыт в области финансового аудита и защиты интересов кредиторов финансовых организаций. Представитель кредиторов Николай Николаев, консолидировавший доверенности от более чем 1000 кредиторов на сумму около 4 млрд руб. и обладавший на собрании более 49% голосов участников собрания, в голосовании по вопросу избрания персонального состава комитета кредиторов банка участия не принял, по неизвестным агентству причинам", - прокомментировали в АСВ.

В агентстве также отметили, что по аналогичным обстоятельствам не было принято решение об утверждении сметы расходов банка и реализации его имущества. В АСВ подчеркнули, что конкурсное производство в отношении "Югры" будет продолжено в соответствии с нормами законодательства о банкротстве. Однако реализация имущества банка возможна только после принятия соответствующего решения собрания кредиторов или сформированного комитета кредиторов.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" - физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

В апреле под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка в сумме 7,5 млрд руб.

Добавим, что по информации одного из активистов - Михаила Долматова, компания "Комплексные инвестиции" уже приступила к выплатам денег "превышенцам". Ранее в компании заявляли о готовности выплатить все обязательства. Напомним, речь идет о 16 млрд руб.