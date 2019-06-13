10 Октября 2020
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Общество Курганская область
Метрополис, грязь, пол (2019) | Фото:Инцидент Курган

Курганцев возмутили фотографии грязного пола в новом супермаркете

В группе "Инцидент Курган" в соцсети "Вконтакте" аноним опубликовал фотографии очень грязного пола в торговом зале супермаркета.

Оказалось, что такое состояние пола было в магазине "Метрополис" в Заозерном поселке по адресу 3-ий микрорайон, 9Д. На фотографии видны грязные разводы в отделе молочной продукции.

"Санитарное состояние на высоте! Администратор даже и не в курсе что у них творится!!! На замечания реагируют очень вяло и неохотно!!!" - говорится в посте.

Стоит отметить, что это уже не первый случай удручающего состояния магазинов этой сети - в ноябре 2017 года в Кургане грузчик "Метрополиса" в ТРЦ "Рио" вывалил продукты на пол перед тем, как положить их на витрину.

Метрополис, грязь, пол(2019)|Фото:Инцидент Курган

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Курганцев возмутили фотографии грязного пола в новом супермаркете

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Теги: Метрополис, Курган, Заозерный, грязный пол



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