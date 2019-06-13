Мэр Екатеринбурга о демарше депутатов гордумы: "У нас всегда были разные мнения"

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отреагировал на позицию депутатов Екатеринбургской думы, которые на своём заседании не согласовали внесение поправок в бюджет областной столицы.

Напомним, что в корректировке главного финансового документа на 2019 год предусмотрены расходы в размере 6,5 млрд руб., в том числе на проектирование второй ветки метро, ремонт дорог, строительство школ и многое другое. Из этой суммы более 5 млрд руб. – поступления из федеральной и областной казны.

В ответ Высокинский через официальный сайт администрации муниципалитета заявил, что Екатеринбург – уникальный город, где "всегда были яркие составы дум, разные мнения".

"Я считаю, что это хорошо, когда представительный орган демонстрирует большой спектр мнений, рассматривает все вопросы под разными углами зрения", - считает мэр.

Резкую критику в свой адрес, в том числе со стороны председателя думы Игоря Володина, градоначальник оценил как "ряд пожеланий по выстраиванию более активного сотрудничества".

"Мы обязательно проработаем этот вопрос, поскольку ни дума, ни администрация не заинтересованы в потере межбюджетных трансфертов, - подчеркнул Высокинский. - Поэтому я думаю, что мы урегулируем все эти вопросы и выйдем на следующее очередное или внеочередное заседание думы, на котором сможем принять корректировки бюджета".

При этом в горадминистрации поясняют, что перед заседанием представительного органа Володину и руководителям профильных комиссий были представлены все необходимые документы и разъяснения.