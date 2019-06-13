Вратарь "Зенита" и сборной России Лунев извинился за пьяный дебош в аэропорту

Вратарь ФК "Зенит" и сборной РФ по футболу Андрей Лунев принес извинения сотрудникам аэропорта Внуково и представителям авиакомпании "России". Об этом говорится в совместном заявлении "Зенита" и авиаперевозчика.

12 июня РЕН ТВ сообщило о пьяном дебоше, который устроил Лунев в аэропорту у стойки регистрации авиакомпании. После нападок на сотрудника спортсмен был задержан и доставлен в отделение полиции воздушной гавани.

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови футболиста - 0,77 промилле. Против него составили протокол о мелком хулиганстве.

"Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений, - говорится в заявлении Лунева. - Понимаю, что обстоятельства бывают разными, но такое поведение с моей стороны неприемлемо".

Отмечается, что "Зенит" и "Россия" осуждают поведение футболиста. Кроме того, авиакомпания всесторонне изучит все детали конфликта.

Российские футболисты нередко попадают в скандалы. Самый громкий из них произошел в октябре прошлого года с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Напомним, бывшие игроки сборной России, младший брат Кокорина 19-летний Кирилл, а также их приятель Александр Протасовицкий являлись фигурантами дела об избиении людей в Москве. 8 мая суд вынес приговор.

Александра Кокорина приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Учитывая время, проведенное в СИЗО, игроку “Зенита” остается сидеть примерно семь месяцев. Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Ему осталось отбыть примерно шесть месяцев.