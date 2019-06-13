10 Октября 2020
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вертолет ми-8 (2009) | Фото: Накануне.ru

Кредиторы предложили Utair продать вертолетную кампанию

Кредиторы авиакомпании Utair предложили перевозчику продать свою вертолетную "дочку". Компания "Ютэйр – вертолетные услуги" является крупнейшим активом группы и одним из крупных мировых вертолетных операторов.

Продавать вертолетной компании может помочь Utair расплатиться по долгам, пишут "Ведомости".

Сейчас компания ведет переговоры о реструктуризации трех кредитов на 56,5 млрд руб. с 11 банками. Авиакомпания предложила растянуть срок возврата долгов на 35 лет, но этот вариант не устроил кредиторов.

Напомним, одним из основных акционером авиакомпании является Ханты-Мансийский автономный округа. Власти региона заявляли, что не планируют продавать акции перевозчика.

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Кредиторы предложили Utair продать вертолетную кампанию

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Теги: Utair, Ютэйр, вертолетные услуги



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