Самолёт "Pegas fly", вылетевший из Москвы в Екатеринбург, вернулся в "Шереметьево" из-за неполадок

Борт "Embraer 190", вылетевший из московского "Шереметьево" в Екатеринбург, вернулся в аэропорт, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Это произошло сегодня ночью. Самолёт уже вылетел из столицы, когда сработали датчики неисправности подкрылок, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. Борт вернулся в столичный "Шереметьево".

По некоторым данным, борт принадлежит компании "Pegas fly". На сайте екатеринбургского "Кольцово" говорится о том, что самолёт должен был приземлиться в 4.00, однако рейс отменили.