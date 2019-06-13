80% россиян видели все выпуски мультика "Ну, погоди!"

Несмотря на то, что первая серия мультика "Ну, погоди!" вышла 50 лет назад, подавляющее большинство ныне живущих россиян видело все серии этого популярного сериала. Таковы данные опроса "ВЦИОМ-Спутник", на которые ссылается РИА Новости.

Оказалось, что все серии смотрели 80% россиян. Еще 18% видели только некоторые выпуски, и лишь 1% наших сограждан не видел ни одного выпуска. 1% опрошенных затруднился с ответом.

Среди тех, кто смотрел все серии знаменитого мультфильма больше всего опрошенных 45-59 лет (89%), а меньше всего - 18-24 лет (63%).

Наибольшее количество от тех, кто сообщил, что не видел ни одной серии "Ну, погоди!" - молодые люди в возрасте 18-24 лет (6%). При этом в группе 45-59 лет нет ни одного респондента, который не смотрел хотя бы одной части мультфильма.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 июня 2019 году. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.