Чубайс грозит России новым налогом - "углеродным"

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России новый налог. По его словам, "углеродный налог" будет стимулировать промышленность снижать выбросы.

На первом этапе, как считает экс-глава РАО ЕЭС России, такой налог может быть минимальным. Чубайс напомнил, что согласно плану действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть необходимость создания системы госучета объемов выбросов.

А дальше начинается "самый сложный вопрос" - "углеродный налог".

"Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер", - сказал Чубайс в интервью РИА "Новости".

Напомним, в январе 2019 года инициатор реформы энергоотрасли страны Чубайс назвал Россию одной из наиболее энергорасточительных стран мира. "Поскольку экономический рост у нас не очень наблюдается, то с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация. Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте", - сказал Чубайс в ходе Гайдаровского форума.

По словам Чубайса, необходимо решить вопрос с ценами на электроэнергию. Он назвал правильной идею введения социальной нормы потребления энергии. Однако от этой инициативы в Правительстве РФ отказались.