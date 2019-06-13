10 Октября 2020
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Политика За рубежом
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

Послы ЕС утвердили продление санкций против РФ

Комитет постоянных представителей ЕС утвердил без дискуссии продление на один год санкции против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.

Об этом сообщил источник в Брюсселе. По его словам, официальное продление утвердит Совет ЕС на следующей неделе. Политика непризнания воссоединения Крыма с Россией была утверждена в июне 2014 года. Она обязывает все страны Евросоюза не допускать политического признания воссоединения, отказаться от любых экономических контактов с Крымом, исключить заходы своих торговых судов в крымские порты и посадку своих самолетов в местных аэропортах, за исключением экстренных ситуаций, сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил ЕС не отменять антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не отдаст Украине Крым, а ДНР и ЛНР не вернутся на Украину. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Это заявление прозвучало на встрече с министрами иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем и Польши Яцеком Чапутовичем. Зеленский поблагодарил их за продолжение санкций и выразил надежду на из продолжение - "пока украинские территории не будут возвращены полностью". Фактически он призвал никогда не отменять санкции.

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Послы ЕС утвердили продление санкций против РФ

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Теги: санкции, Евросоюз



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