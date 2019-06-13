Ремонт челябинских дорог начался с задержкой из-за неразберихи с контрактами

В Челябинске начался ремонт дорог, который стартовал с задержкой, так как произошла неразбериха с контрактами.

В связи с этим ремонт будет проходить в ускоренном темпе, а качество будет жестко контролироваться. Дорожники уже работают на улице Университетская набережная в сторону Худякова. В этом году планируется отремонтировать улицы улиц Дзержинского, 3-го Интернационала, Хлебозаводской, Новоградского проспекта и других.

На ремонт дорожного полотна в текущем году выделено 5 млрд руб., сообщает "Московский комсомолец".