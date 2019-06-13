В Свердловской области в садовом домике сгорели три человека

12 июня спасателям поступило сообщение о том, что в Пригородном районе Свердловской области обнаружены тела трех человек.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, их нашли при тушении пожара в садовом домике коллективного сада "Дачник-1". Погибшими являются члены одной семьи: мужчина, женщина и 4-летний мальчик. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

По данному факту следственные органы расследуют уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Как предполагается, пожар случился из-за неисправности электропроводки. Точные причины будут установлены в ходе судебных экспертиз.