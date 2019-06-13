В России могут повыситься тарифы на мусор

Тарифы на мусор вновь могут вырасти в России.

Повышение объясняется тем, что в них предлагают включить также траты на рекультивацию земли на отработанных свалках. Предложение об этом содержится в проекте доклада Госсовета "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".

Как предполагается, рост платежей не превысит 5%, однако сам факт повышения может спровоцировать недовольство россиян.

Для каждого региона повышение тарифов будет высчитываться индивидуально, сообщают "Известия".

Ранее генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назвал переполненные мусорные полигоны "настоящим бедствием" для страны.

При этом, по его словам, "ситуация еще не приобрела необратимого характера". Однако если ее не решать, она может приобрести масштаб настоящего коллапса, подчеркнул он.

Чайка добавил, что сегодня 239 из 445 действующих полигонов заполнены мусором наполовину.

В начале мая генпрокурор РФ провел в Екатеринбурге совещание, посвященное реализации "мусорной реформы". Насколько можно судить по выступлению главы надзорного ведомства, реформа, которая для многих пока обернулась лишь увеличением платы за вывоз мусора, проходит штатно.

Отметим, что одной из горячих точек "мусорной реформы" на Урале оказался Нижний Тагил, жители которого получили самый высокий в регионе тариф, однако в открытой части совещания отдельного разбора полетов Чайка не устроил.