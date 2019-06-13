Исследование: россияне переселяются в сараи и лодочные ангары

За год россияне из числа покупателей недвижимости стали чаще интересоваться обустроенными под жилье эллингами, лодочными ангарами и сараями.

Этот показатель вырос на 43,4%. Также возрос спрос и на плавучие дома, говорится в исследовании "Авито Недвижимость". Средняя стоимость эллингов на береговой линии водоемов в стране в июне составила 9,6 млн руб., плавучего дома (хаусбота) — 28,2 млн руб.

По словам аналитиков, самый дешевый эллинг продается в Керчи и стоит 1,05 млн руб. Самый дорогой эллинг находится в Калининграде - 12 млн руб.

Самый дешевый плавучий дом, по данным "Авито Недвижимость", выставлен на продажу за 590 тыс. руб, самый дорогой — за 75 млн руб., сообщает Lenta.ru.

Тем временем, в России дорожает вторичное жилье.

Средняя стоимость квадратного метра за январь-март выросла на 3%, говорится в материалах Domofond. В конце 2018 года стоимость квадратного метра составляла 62,3 тыс. руб., в апреле текущего года - 64,2 тыс. руб. При этом с начала года недвижимость подорожала в 80 регионах страны. Наибольший рост цен на вторичное жилье отмечен в Татарстане, где квадратный метр вырос на 7%. В Ставропольском крае и на Сахалине рост составил 6%.

В Санкт-Петербурге цены выросли на 5%, а в Москве — на 3%.

Тем временем, вторичное жилье несколько подешевело в Ингушетии, Ненецком округе и Еврейской автономии, сообщает Lenta.ru.