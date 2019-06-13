Россияне стали меньше брать микрозаймов

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев текущего года снизился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, упав до 12 тыс. руб.

Как сообщили в компании MoneyMan, в Москве показатель упал на 5% — до 15,640 тыс. руб. В МФО это объяснили отсутствием роста доходов и возросшей финансовой грамотностью россиян.

Также выяснилось, что чаще всего жители страны берут займы из-за непредвиденных расходов и задержек зарплаты, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, банки, коллекторы и микрофинансовые организации России стали чаще взыскивать через суд с жителей страны долги, которые образовались по кредитам.

Как выяснили эксперты Финансового университета при правительстве, в прошлом году было удовлетворено на 43% больше подобных исков, чем годом ранее. Как отмечается, наибольшее внимание кредиторы обращают на небольшие задолженности.

Так, рост в сегменте сумм до 50 тыс. руб. в 2018 году был почти двукратным – 3,1 млн исков. Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам.