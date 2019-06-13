Путин об отношениях с Украиной: "Неизбежно, что мы восстановим наши отношения"

Российский президент Владимир Путин надеется, что новое руководство Украины сможет действовать энергично для восстановления отношений между двумя странами.

При этом глава государства отметил неизбежность этого процесса. "Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа, или, по-другому, между двумя братскими народами", - сказал президент России.

"Как бы ни складывались наши отношения с элитами, с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили, прежде всего, личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа и хранящихся где-то за рубежом <...> Но новое-то руководство, надеюсь, лишено вот таких ограничений и чувствует себя свободным, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины вновь избранному президенту, сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в направлении решения внутренних проблем", - отметил Путин.

Он выразил надежду, что новое руководство Украины не будет прикрываться "русофобскими измышлениями и идеями", сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины с Россией общая только граница. Об этом он написал в Facebook в ответ на слова президента РФ Владимира Путина, что у России и Украины много общего и от общего гражданства люди только выиграют. Зеленский написал, что из-за возвращения Крыма в состав России и ситуации в Донбассе "из общего у нас осталось только одно - это государственная граница". И Россия "должна вернуть контроль за каждым миллиметром границы с украинской стороны".

Он обвинил именно Россию в плохих отношениях между странами.

Отметим, что Зеленский начал свой пост как заочный ответ Путину, а закончил тем, что российские политики освоили публичное общение с ним, видимо, намекая на то, что Путин прокомментировал его слова.

Напомним, 27 апреля Путин заявил, что рассматривает вариант упрощенного предоставления российского гражданства для всех жителей Украины. Зеленский заявил, что Путин зря тратит время, так как желающих почти не будет.

В мае, перед своих уходом с поста президента, Петр Порошенко посоветовал своему преемнику Владимиру Зеленскому продолжать курс нынешней власти. Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю десятилетия "Восточного партнерства" в Брюсселе.