Немецкие СМИ назвали российскую ракету "оружием конца света"

Россия лидирует в гонке вооружений.

Как пишет немецкое издание Stern, такую позицию российская сторона занимает благодаря разработке гиперзвуковых ракет. По данным журнала, недавно Минобороны России разместило видео пуска новейшей системы противоракетной обороны — ПРС-1М, которая предназначена для защиты страны.

"ПРС-1М — настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир", — пишет Stern, сообщает Lenta.ru.

Ранее The National Interest сообщило, что испытания боевого блока ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" доказывают, что российское оружие представляет вполне реальную угрозу, пишет The National Interest.

По данным The National Interest, развертывание "Авангарда" в 2019 году поможет Москве быть впереди Вашингтона и Пекина в гонке гиперзвуковых вооружений.

Тем временем Washington Examiner сообщает, что, несмотря на превосходство российской системы, она уступает американскому оружию в точности систем наведения на цель, а также логистике и по ударным возможностям. Как считает издание, США одержат победу над Россией в ядерной войне, даже в случае "ужасающих" потерь, сообщает Lenta.ru.