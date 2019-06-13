За кота Алибасова объявили вознаграждение в 800 тысяч рублей

Поиски пропавшего кота отравившегося продюсера Бари Алибасова Чучи продолжаются.

Об этом сообщил сын продюсера Бари Алибасов — младший. Домашний питомец исчез после прихода в квартиру Алибасова журналистов. Как предположил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин, кот испугался гостей и выбежал в открытую дверь.

За пропавшего кота обещано вознаграждение в размере 800 тыс. руб. или выступление группы "На-На", сообщает РИА "Новости".

Тем временем, Бари Алибасов остается в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную НИИ Склифосовского.

Напомним, Алибасов попал в реанимацию после того, как по ошибке выпил вместо сока жидкость для прочистки труб. В результате он получил химический ожог внутренних органов, в том числе пищевода и желудка.