10 Октября 2020
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кот прокурора Тюменской области Владимира Владимирова (2011) | Фото:

За кота Алибасова объявили вознаграждение в 800 тысяч рублей

Поиски пропавшего кота отравившегося продюсера Бари Алибасова Чучи продолжаются.

Об этом сообщил сын продюсера Бари Алибасов — младший. Домашний питомец исчез после прихода в квартиру Алибасова журналистов. Как предположил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин, кот испугался гостей и выбежал в открытую дверь.

За пропавшего кота обещано вознаграждение в размере 800 тыс. руб. или выступление группы "На-На", сообщает РИА "Новости".

Тем временем, Бари Алибасов остается в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную НИИ Склифосовского.

Напомним, Алибасов попал в реанимацию после того, как по ошибке выпил вместо сока жидкость для прочистки труб. В результате он получил химический ожог внутренних органов, в том числе пищевода и желудка.

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За кота Алибасова объявили вознаграждение в 800 тысяч рублей

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Теги: Алибасов, отравление



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