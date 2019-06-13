10 Октября 2020
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Политика В России
на встрече в Хельсинки (2018) | Фото: kremlin.ru

Кремль прокомментировал заявление Трампа о встрече с Путиным в Осаке

Российские власти до сих пор не получили от Вашингтона никаких предложений по встрече президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, стороны не ведут подготовок к встрече двух президентов.

"В этом плане пока никаких новостей нет. Американцы ничего не инициировали", — отметил пресс-секретарь российского лидера. Ранее Трамп сообщил о встрече с Путиным, которая якобы должна состояться на саммите G20 в японской Осаке, передает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом заявил, что считает ближайшей возможностью для встречи с американским президентом Дональдом Трампом саммит "двадцатки", который пройдет в июне в Осаке.

"Ближайшая возможность, я так понимаю, у нас будет встретиться с президентом Трампом в ходе "двадцатки" в Японии", - заявил глава государства.

Журналисты поинтересовались возможен ли двухсторонний саммит президентов РФ и США в Вене.

"Если американская сторона готова к продолжению контактов в таком, особом режиме – я уже много раз на этот счет высказывался, – мы открыты для этих переговоров в любом месте, в том числе и в Вене", - подчеркнул президент.

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Кремль прокомментировал заявление Трампа о встрече с Путиным в Осаке

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Теги: Путин, Трамп, G20



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Развитие сюжета:

Ранее 25.06.2019 13:33 Мск Кремль ведет подготовку к встрече Путина с Трампом на G20

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Ранее 15.05.2019 20:56 Мск Путин готов встретиться с Трампом на G20 в Японии

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