10 Октября 2020
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Армия и ВПК В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
(2018) | Фото:

Армия Украины вплотную приблизилась к Донецку

Украинские вооруженные силы заняли новые позиции в Марьинке, который находится в 25 километрах от Донецка.

Как сообщил официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий, разведчики заняли "серую зону", чтобы улучшить тактическое положение. По его словам, план разрабатывался высшим командованием.

"Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения, оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения. Это прежде всего безопасность людей", — отметил Ильницкий, сообщает Lenta.ru.

Напомним, несколько дней назад украинские боевики из "Азова" совершили попытку прорыва под Горловкой, атака была отбита. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, группу своевременно заметили. После ответного огня боевики бежали, при этом часть из них подорвалась на минных полях, а двоих просто бросили на поле боя. Всего боевики потеряли двоих убитыми и девять ранеными.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Зеленский пытается скрыть военные преступления ВСУ. Или же просто не имеет контроля над вооруженными формированиями.

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Армия Украины вплотную приблизилась к Донецку

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Теги: Украина, Донбасс, ВСУ



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