"Путин, спаси нашу рощу": жители Екатеринбурга попросили президента защитить парк на Краснолесье

В Екатеринбурге жители микрорайона Краснолесье попросили президента защитить Березовую рощу, которую застройщик планирует вырубить ради нового жилого комплекса. Сегодня, в День России, на деревьях появилась растяжка "Путин, спаси нашу рощу", передает корреспондент Накануне.RU.

Баннер разместили местные жители и активисты.

"Мы надеемся, что обращение к президенту поможет привлечь дополнительное внимание к проблеме уничтожения нашего леса", - пояснили они.

Напомним, "Атомстройкомплекс" планирует построить жилой квартал "Арт.город парк" на месте Березовой рощи. С представителями застройщика ранее встречался глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский, он отмечал, что вопрос с рощей нужно решать с учетом мнения горожан. Жители высказались против.