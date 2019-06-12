09 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
серов, вечный огонь (2019) | Фото: ren.tv

На Урале дети подожгли венки у Вечного огня

Двое детей устроили пожар у Вечного огня в Серове. Полиция начала проверку.

Сообщения о поджоге венков поступили в полицию Серова вчера вечером. Правоохранители установили причастных к инциденту детей – мальчиков шести и семи лет.

Судя по видео с камеры видеонаблюдения, мальчики начали пинать венки, а затем вытащили палочку из одного из них и поднесли ее к огню. В результате начался пожар.

Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что мальчики воспитываются в неполных семьях.

"Учитывая, что они не являются субъектами, которых можно привлечь к ответственности, с большой долей вероятности по итогам начавшейся проверки законных представителей мальчиков, скорее всего, привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", – сказал Горелых.

серов, вечный огонь(2019)|Фото: ren.tv

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На Урале дети подожгли венки у Вечного огня

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Теги: серов, вечный огонь



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