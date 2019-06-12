09 Октября 2020
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милиция рация фуражка (2008) | Фото: www.ogoniok.com

В Екатеринбурге предположительно покончил с собой инспектор МВД России

В Екатеринбурге предположительно покончил с собой инспектор МВД России, курировавший направление организационно-штатных мероприятий. Трагедия произошла в отеле "Маринс парк" после подведения итогов инспекторской проверки.

"Выезжали отдел собственной безопасности управления на транспорте МВД по УрФО, следственно-оперативная группа отдела полиции 11 УМВД по Екатеринбургу, а также следственно-оперативная группа отдела полиции по Екатеринбург-пассажирскому. Всю инфу сокрыли. Вчера было подведение итогов инспекторской проверки, где Розанов сообщил, что СМИ верить не надо! Причина неизвестна, парни выезжавшие сказали, что записки не было", - говорится в группе "Омбудсмен полиции" "Вконтакте".

Автор поста добавил, что по итогам инспекторской проверке уральскому управлению МВД на транспорте якобы поставили "неуд".

По данным СМИ, скончался полковник внутренней службы Иван А.

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В Екатеринбурге предположительно покончил с собой инспектор МВД России

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Теги: мвд россии, инспектор



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