Бывшего главу СвЖД выпустили под залог в 5 миллионов

Ленинский районный суд Екатеринбурга выпустил бывшего главу Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Миронова, которого обвиняют в получении взятки, под залог в 5 млн руб.

Залог подлежит внесению до 21 июня 2019 г., сообщила представитель суда РИА Новости.

Она отметила, что суд запретил Миронову общаться без согласия следователя, прокурора и суда с иными подозреваемыми, свидетелями и потерпевшими по уголовному делу, а также с сотрудниками РЖД.

Как сообщало Накануне.RU, Миронова задержали в середине декабря прошлого года. Он подозревается в получении крупной взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Изначально железнодорожника заключили под стражу, но в феврале вместо СИЗО он был отправлен под домашний арест.

Ранее суд отказал следствию в ходатайстве о продлении домашнего ареста Миронову из-за того, что следователи указали некорректную дату. Срок домашнего ареста бывшего главы СвЖД истекает 12 июня.

В ОАО "РЖД" заявили, что оказывают все необходимое содействие правоохранительным органам и проводят собственную проверку.