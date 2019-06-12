Зеленский хочет сделать на Украине двухпалатный парламент

Президент Украины Владимир Зеленский намерен ввести в стране двухпалатный парламент. Об этом сказал РБК-Украина представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук.

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По его словам, новая власть хочет учесть мнение граждан на всеукраинском референдуме 2000 года, когда 82% поддержали формирование двухпалатного парламента, а 90% - сокращение числа депутатов с 450 до 300. Для реализации последнего инициируется перепись населения, которая должна официально зафиксировать существенное снижение его численности и необходимость снижения количества депутатов, подчеркнул Стефанчук.

Он также отметил, что смешанная система "превратила украинский парламент в самый большой политический мегамаркет", а надо ввести чисто пропорциональную. В мажоритарных округах, по его мнению, велико влияние админресурса и подкупа.

При этом на Украине в 2006-2012 гг. уже была чисто пропорциональная избирательная система. К слову, именно в этот период (2007) Виктор Ющенко распустил Раду, назначив досрочные выборы.