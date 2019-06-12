Вадим Шумков пойдет на выборы губернатора Зауралья самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков пойдет на выборы главы региона самовыдвиженцем. Он сообщил о своем намерении на сегодняшней конференции "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня Вадим Шумков объявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь врио губернатора Павла Поперешниченко.

Врио губернатора подчеркнул, что пойдет самовыдвиженцем при поддержке партии, пишут местные СМИ.

"Объясню свою позицию: на сегодня общество очень разделено. И нужно это искоренить вместе. Ключевое слово: вместе. Я не конъюнктурщик, призываю к долгосрочной и конструктивной работе. На короткой дистанции нельзя друг друга толкать локтями", - приводит слова Шумкова oblast45.ru.

Отметим, что сегодня утром во время празднования Дня России Вадим Шумков намекнул курганцам о решении пойти на выборы самовыдвиженцем.

"Меня спрашивают: пойду ли я на выборы? И от какой партии? Да, я пойду, и эта политическая сила вы – жители области", – заявил Вадим Шумков в своем выступлении на Троицкой площади Кургана.

Напомним, в феврале на внеочередном заседании Курганской областной думы депутаты проголосовали за то, чтобы в выборах главы региона могли принимать участие самовыдвиженцы, а не только лидеры политических партий. Для этого беспартийному кандидату придется преодолеть двойной фильтр - поддержку ему должны оказать не менее 5% муниципальных народных избранников или депутатов, избранных на выборах руководителей муниципалитетов, а также 0,5% избирателей.