Вадим Шумков пойдет на выборы губернатора Зауралья самовыдвиженцем

09 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Курганская область Уральский ФО
врио губернатор Курганской области Вадим Шумков (2019) | Фото: Накануне.RU

Вадим Шумков пойдет на выборы губернатора Зауралья самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков пойдет на выборы главы региона самовыдвиженцем. Он сообщил о своем намерении на сегодняшней конференции "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня Вадим Шумков объявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь врио губернатора Павла Поперешниченко.

Врио губернатора подчеркнул, что пойдет самовыдвиженцем при поддержке партии, пишут местные СМИ.

"Объясню свою позицию: на сегодня общество очень разделено. И нужно это искоренить вместе. Ключевое слово: вместе. Я не конъюнктурщик, призываю к долгосрочной и конструктивной работе. На короткой дистанции нельзя друг друга толкать локтями", - приводит слова Шумкова oblast45.ru.

Отметим, что сегодня утром во время празднования Дня России Вадим Шумков намекнул курганцам о решении пойти на выборы самовыдвиженцем.

"Меня спрашивают: пойду ли я на выборы? И от какой партии? Да, я пойду, и эта политическая сила вы – жители области", – заявил Вадим Шумков в своем выступлении на Троицкой площади Кургана.

Напомним, в феврале на внеочередном заседании Курганской областной думы депутаты проголосовали за то, чтобы в выборах главы региона могли принимать участие самовыдвиженцы, а не только лидеры политических партий. Для этого беспартийному кандидату придется преодолеть двойной фильтр - поддержку ему должны оказать не менее 5% муниципальных народных избранников или депутатов, избранных на выборах руководителей муниципалитетов, а также 0,5% избирателей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Вадим Шумков пойдет на выборы губернатора Зауралья самовыдвиженцем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вадим шумков, выборы губернатора курганской области, единая россия, самовыдвиженец



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 12.06.2019 15:34 Мск Курганские "единороссы" поддержали кандидатуру Вадима Шумкова на выборах губернатора

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.06.2019 11:55 Мск Вадим Шумков заявил об участии в выборах губернатора Курганской области
Ранее 08.02.2019 09:25 Мск Самовыдвиженцам губернаторской выборной кампании в Зауралье придется пройти двойной фильтр

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети