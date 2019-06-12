Денисенко-Филарет: На "объединительном соборе" голос за "правильного" кандидата стоил $20 тыс.

Многолетний лидер киевского "патриархата" и украинского церковного раскола Михаил Денисенко-Филарет сказал, что слышал, что на "объединительном соборе" раскольников, которым руководили представители Фанара, "епископам" платили за правильное голосование по $20 тыс. Хотя точно он не знает. Об этом он рассказал "Главкому".

По его словам, Фанар ставил условие: Денисенко не должен возглавить "единую церковь" раскольников. А экс-президент Петр Порошенко хотел, чтобы ее возглавил бежавший из канонической УПЦ митрополит Симеон. И олигарх "проводил работу" с участниками собрания. Поскольку же большинство участников были из "патриархата" Денисенко, то они были за того, на кого он укажет. Он выдвинул своего личного секретаря Сергея Думенко-Епифания.

"Это была моя большая ошибка", - признал Денисенко.

Порошенко обещал, что руководить будет Денисенко, а Думенко будет представлять раскольников для внешнего мира. Но тот захотел отстранить Денисенко от власти и в этом сошелся с Фанаром, согласившись на томос, в котором прописана зависимость от Фанара, подчеркнул раскольнический "патриарх". В свою очередь, Фанар захотел поживиться украинской паствой.

"Константинопольский патриарх хочет увеличить свою паству благодаря украинцам, как делает это через греческие церкви. Вообще-то он хочет, чтобы вся православная эмиграция подчинялась ему. Но другие поместные церкви это отвергли. Почему "украинская церковь" должна отдавать свою паству константинопольскому патриарху? Украинцев обманули", - признал Денисенко.

Как сообщало Накануне.RU, Денисенко отверг томос Варфоломея и на 20 июня созывает собор, на котором восстановит киевский "патриархат", который юридически продолжает существовать. Это событие может расколоть "единую церковь" раскольников.