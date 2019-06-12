Источник: Постпреды ЕС решили продлить "крымские санкции"

Подготовительный комитет постпредов стран ЕС согласовал на своем уровне решение о продлении пакета "крымских санкций", которое теперь направлено на окончательное утверждение Совета ЕС.

"Постпреды рассматривали сегодня на заседании решение Совета о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю", - сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

По его словам, окончательное завершение процедуры теперь за Советом ЕС.

Напомним, комитет постпредов отвечает за координацию и подготовку работы различных структур Совета, согласование документов, которые вносятся на утверждение Совета. Комитет постпредов – это вспомогательный орган, он не является ни самостоятельным институтом ЕС, ни местом принятия решений.