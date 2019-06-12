На акции в поддержку Голунова начались задержания

На акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова начались задержания.

Полиция задержала корреспондента "Ведомостей", сообщает издание. "Я шел поесть", - прокомментировал свое задержание журналист Виталий Петлевой. Причину задержания Петлевому не объяснили.

"Я! Мы! Голунов" – скандируют участники марша.

По данным "ОВД-Инфо", полиция задержала 94 человека. Телерадиокорпорация BBC сообщила ранее, что среди задержанных журналисты агентства Reuters, газеты "Коммерсантъ", телеканала "Дождь", издания "Медуза" и других. Полиция задержала также политика Алексея Навального. В основном полицейские задерживают участников акции, которые пришли с плакатами, заметил корреспондент "Ведомостей".

Как ранее сообщало Накануне.RU, митинг в поддержку Голунова не был согласован с мэрией. Вчера редакция "Медузы" предложила всем неравнодушным к делу Голунова отпраздновать его освобождение ("немного выпить"), а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы.

Вчера в МВД сообщили о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Решение принято в связи с недоказанностью его вины.

Дело Голунова вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.