09 Октября 2020
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Общество В России
Николай Дроздов (2018) | Фото: admhmao.ru

"Уезжаю лечиться": Николай Дроздов ушел из "В мире животных"

Зоолог, телеведущий Николай Дроздов, которому в этом месяце исполнится 82 года, объявил о уходе из программы "В мире животных".

По словам Николая Дроздова, он не снимается уже полгода.

"Если видите на "Карусели" выпуски с моим участием, то это прежние записи – "ретро". У них там море этих старых записей. Я не возражаю - пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это была работа, как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну", - рассказал Дроздов "Комсомольской правде".

Ученый напомнил, что во время последнего падения на утренней зарядке получил четыре перелома.

"На лето в этот раз я уезжаю лечиться", - ответил Николай Дроздов на вопрос, примет ли он участие в фестивалях в Крыму.

Телеведущий добавил, что не оставит свое любимое занятие – преподавание в МГУ.

Николай Дроздов(2018)|Фото: admhmao.ru

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"Уезжаю лечиться": Николай Дроздов ушел из "В мире животных"

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Теги: николай дроздов, в мире животных



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