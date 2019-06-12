09 Октября 2020
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Экономика В России
коллаж, бумажный корабль, плавание, деньги, рубль, отток капитала (2018) | Фото: Накануне.RU

Отток капитала из России увеличился почти в два раза

С января по май 2019 г. отток капитала из России вырос почти в два раза и составил 35,2 млрд долларов по сравнению с 18,9 млрд долларов прошлого года. Об этом сообщил Центробанк, передает корреспондент Накануне.RU.

"Величина показателя сформировалась главным образом в результате операций банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних обязательств был минимальным", - говорится в сообщении ЦБ.

По оценке Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-мае 2019 г. составил 48,7 млрд долларов, увеличившись на 1,8 млрд долларов по сравнению с 2018 г. Положительное влияние на динамику показателя оказало улучшение сальдо баланса услуг за счет роста экспорта услуг при снижении их импорта.

Международные резервы в результате операций приросли на 28 млрд долларов, главным образом, за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Напомним, в Кремле стремительный отток капитала объясняли влиянием рыночной экономики. Ситуацию в экономике страны при этом называли стабильной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "в какие-то периоды оттоки бывают меньше, в какие-то больше". При этом отток капитала, по мнению Пескова, "понятие растяжимое"

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Отток капитала из России увеличился почти в два раза

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Теги: отток капитала, цб



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