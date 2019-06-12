Уральские регионы вошли в рейтинг по показателям рождаемости и смертности

Росстат зафиксировал самые высокие показатели рождаемости и смертности в 2018 г. Тюменская область замкнула пятерку регионов с самой высокой рождаемостью, Свердловская – с самой высокой смертностью.

Регионы Уральского федерального округа попали в рейтинг по показателям рождаемости и смертности. Тюменская область замкнула пятерку регионов, где в прошлом году родилось больше всего детей (50 тыс.). Субъект опередили Москва (132,1 тыс.), Подмосковье, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Те же регионы стали "лидерами" и по смертности населения. Пятерку антирейтинга замкнула Свердловская область, где в прошлом году умерли 58,5 тыс. человек, пишет RT.

Самая высокая смертность в прошлом году была зафиксирована в Москве. Там скончались 122 тыс. человек.

Как писало Накануне.RU, вице-премьер Татьяна Голиков сообщила, что Правительство проанализирует эффективность мер по увеличению рождаемости. Этот год должен показать, верные ли решения были выбраны.