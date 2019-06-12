09 Октября 2020
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Политика Курганская область Уральский ФО
Вадим Шумков (2019) | Фото: Накануне.RU

Вадим Шумков заявил об участии в выборах губернатора Курганской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков заявил об участии в выборах главы региона и назвал объединение, от которого пойдет на выборы. Такое заявление он сделал сегодня во время празднования Дня России.

"Меня спрашивают: пойду ли я на выборы? И от какой партии? Да, я пойду, и эта политическая сила вы – жители области", – сообщил Вадим Шумков в своем выступлении на Троицкой площади Кургана. Слова врио губернатора приводит "Новый день".

Напомним, что сегодня в Курганской областной филармонии врио губернатора Курганской области пройдет форум "Единой России", на котором будут обсуждаться предстоящие выборы главы региона.

Вадим Шумков(2019)|Фото: Накануне.RU

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Вадим Шумков заявил об участии в выборах губернатора Курганской области

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Теги: вадим шумков, курганская область



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