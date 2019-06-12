09 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР
Касым-Жомарт Токаев (2019) | Фото: kremlin.ru

Токаев вступил в должность президента Казахстана: пообещал искоренить коррупцию и помочь нуждающимся

Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана. Церемония прошла сегодня во Дворце независимости в Нур-Султане.
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Токаев на конституции страны поклялся верно служить народу Казахстана, следовать законам республики, гарантировать права и свободы граждан. По окончании церемонии глава Центральной избирательной комиссии республики Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента.

Для первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева было подготовлено почетное кресло в первом ряду.

Токаев заявил, что Казахстан продолжит вести сбалансированную и многовекторную внешнюю политику.

Новый президент намерен сосредоточиться на решении социальных задач, поддержке предпринимательства и обеспечении единства общества.

"Чтобы страна могла выйти на устойчивый уровень развития, нужны новые подходы и новые решения. Они в скором времени будут обнародованы. Планирую конкретно заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся", - сказал Токаев, его слова приводит ТАСС

Токаев пообещал поддерживать казахстанских предпринимателей, привлекать инвестиции, стимулировать деловую активность, формировать средний класс и отстаивать национальные интересы Казахстана.

До 1 сентября правительство Казахстана должно подготовить пакет реформ для искоренения коррупции в обществе, сообщил Токаев.

Напомним, в воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Касым-Жомарт Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.

Касым-Жомарт Токаев(2019)|Фото: kremlin.ru

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Токаев вступил в должность президента Казахстана: пообещал искоренить коррупцию и помочь нуждающимся

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Теги: казахстан, токаев, президент



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