В Березовском иномарка насмерть сбила 7-летнего мальчика

В Березовском иномарка сбила семилетнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за кустов, испугавшись собаки. Ребенок погиб до приезда "скорой", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП случилось вчера вечером, в 19.00, у дома №3 по улице Чапаева.

42- летний водитель "Рено Дастер", двигаясь по улице Чапаева в сторону улицы Смирнова, наехал на ребенка, внезапно выбежавшего из-за кустов. В результате семилетний мальчик скончался на месте происшествия. Как выяснилось позже, ребенок выбежал на проезжую часть, испугавшись собаки.