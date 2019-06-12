09 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
пешеходный переход (2016) | Фото: newstes.ru

В Березовском иномарка насмерть сбила 7-летнего мальчика

В Березовском иномарка сбила семилетнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за кустов, испугавшись собаки. Ребенок погиб до приезда "скорой", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

ДТП случилось вчера вечером, в 19.00, у дома №3 по улице Чапаева.

42- летний водитель "Рено Дастер", двигаясь по улице Чапаева в сторону улицы Смирнова, наехал на ребенка, внезапно выбежавшего из-за кустов. В результате семилетний мальчик скончался на месте происшествия. Как выяснилось позже, ребенок выбежал на проезжую часть, испугавшись собаки.

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В Березовском иномарка насмерть сбила 7-летнего мальчика

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Теги: березовский, собака, ребенок, наезд



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