09 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
конституционный суд украины (2007) | Фото: www.ccu.gov.ua

Конституционный суд Украины может признать роспуск Рады незаконным и отменить досрочные выборы

Конституционный суд Украины вчера провел первое заседание по делу о законности роспуска Верховной рады. Суд должен определить, является ли указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов конституционным. И вероятность того, что суд признает его неконституционным, не так уж мала. В этом случае досрочные выборы будут отменены.
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Суть вопроса сводится к тому, когда правящая коалиция прекратила существование. О ее смерти спикер Рады Андрей Парубий объявил только в конце мая. Однако из нее вышли две фракции еще в 2016 году. И Зеленский основывается именно на этом. А вот истцы подчеркивают, что коалиция была, ведь без нее невозможно было бы сменить правительство, а в коалицию могут входить и внефракционные депутаты.

Судья Конституционного суда в отставке депутат Рады Василий Нимченко отмечает, что в этих условиях может быть принято любое решение, пишет "Страна". Оно должно быть вынесено до конца июня.

По словам источника издания, в суде уже есть несколько голосов за признание указа неконституционным. Они ориентируются на экс-президента Петра Порошенко. Еще шесть судей, так называемые "стародонецкие", торгуются о цене.

"Со "стародонецкими" ведут работу, чтоб они вновь сыграли в тандеме и проголосовали за признание указа неконституционным", - сказал источник.

В сговоре с ними был свержен прежний глава суда Станислав Шевчук. Это произошло за неделю до инаугурации Зеленского. И с ними вновь может набраться 12 голосов. Вероятность отмены указа Зеленского источник расценил как 50%.

Напомним, досрочные выборы в Раду назначены на 21 июля.

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Конституционный суд Украины может признать роспуск Рады незаконным и отменить досрочные выборы

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Теги: Украина, конституционный суд, выборы в Верховную раду



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