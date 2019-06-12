WhatsApp будет подавать в суд на пользователей, рассылающих массовые сообщения

Мессенджер WhatsApp будет подавать в суд на пользователей, которые нарушают правила его использования. Об этом сообщается на официальном сайте платформы, передает корреспондент Накануне.RU.

WhatsApp создал два приложения - WhatsApp Business и WhatsApp Business API, чтобы помочь компаниям управлять взаимодействием с клиентами. Но некоторые пользователи стали злоупотреблять ими – рассылать массовые или автоматические сообщения, нарушая тем самым условия обслуживания, говорится в сообщении.

"Мы обнаружили и остановили работу миллионов учетных записей в нашем сервисе. Это сложная задача, требующая целостного подхода, и WhatsApp стремится использовать имеющиеся в ее распоряжении ресурсы, включая судебные иски, для предотвращения злоупотреблений, нарушающих условия предоставления услуг, таких как автоматическое или массовое использование сообщений или использование не в личных целях", - сказано в обращении.

Кроме того, с 7 декабря 2019 г. WhatsApp будет принимать правовые меры против тех, кто помогает другим в злоупотреблениях.