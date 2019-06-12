"Переговоры с мэрией зашли в тупик": митинга в поддержку Голунова 12 июня не будет

Митинг в поддержке журналиста "Медузы" Ивана Голунова сегодня не состоится: переговоры с мэрией зашли в тупик. Об этом сообщила редакция издания, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, вчера в МВД сообщили о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Решение принято в связи с недоказанностью его вины.

"Свобода Ивана — отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы", - говорится во вчерашнем заявлении редакции "Медузы".

Дело Голунова вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.