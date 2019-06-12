Путин рассмотрит вопрос об увольнении полицейских в связи с делом Голунова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно рассмотрит ходатайство министра внутренних дел Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова.

"Ходатайство будет рассмотрено своевременно", - сказал Песков ТАСС.

Ранее глава МВД сообщил, что будет ходатайствовать перед президентом об увольнении начальника УВД по ЗАО Москвы и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.

Напомним, вчера в МВД сообщили о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Решение принято в связи с недоказанностью его вины.

Как сообщало Накануне.RU, дело Голунова вызвало общественный резонанс странными действиями сотрудников полиции, которые сперва опубликовали фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной в квартире Голунова, потом вынуждены были признать, что снимки не имеют прямого отношения к журналисту. Смывы с рук и срезы ногтей Голунова не выявили следов наркотиков.