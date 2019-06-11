"Уделю время родным". Голунов после освобождения сделал первое заявление
Освобожденный из-под домашнего ареста журналист "Медузы" Иван Голунов сделал первые заявления для прессы, пишет Mash.
Голунов отметил, что сейчас не хочет ничего, кроме как побыть с родными.
"Я думаю, лучше будет уделить время родным", - отметил журналист.
Голунова спросили о том, понимает ли он, что сейчас каждое его расследование будет превращаться в молнию.
"Да, и это повышает ответственность", - ответил Голунов.
Как ранее сообщало Накануне.RU, в МВД сообщили о прекращении уголовного преследования Голунова, решение принято в связи с недоказанностью его вины. Также глава МВД России Владимир Колокольцев попросил уволить руководителя УВД ЗАО за задержание Голунова.