"Уделю время родным". Голунов после освобождения сделал первое заявление

Освобожденный из-под домашнего ареста журналист "Медузы" Иван Голунов сделал первые заявления для прессы, пишет Mash.

Голунов отметил, что сейчас не хочет ничего, кроме как побыть с родными.

"Я думаю, лучше будет уделить время родным", - отметил журналист.

Голунова спросили о том, понимает ли он, что сейчас каждое его расследование будет превращаться в молнию.

"Да, и это повышает ответственность", - ответил Голунов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в МВД сообщили о прекращении уголовного преследования Голунова, решение принято в связи с недоказанностью его вины. Также глава МВД России Владимир Колокольцев попросил уволить руководителя УВД ЗАО за задержание Голунова.