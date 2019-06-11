Россия и Украина могут взаимно освободить всех заключенных, которые находятся в тюрьмах двух стран

Украинский омбудсмен Людмила Денисова предложила российской коллеге Татьяне Москальковой освободить всех украинцев, которые находятся в русских тюрьмах, а также всех россиян, находящихся в заключении на Украине, об этом пишет ТАСС.

Пока вопрос носит лишь рекомендательный характер, однако Денисова отметила, что Украина и Россия могли бы объединить усилия и использовать то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского на освобождение всех заключенных.

Напомним, зимой этого года Москалькова заявила, что получает обращения от россиян, которые содержатся под стражей на Украине и нуждаются в помощи. На тот момент в списке омбудсмена было 69 человек.