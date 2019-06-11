Задержанный экс-глава СКР по Волгоградской области не признает вину

Экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области Михаил Музраев не признает свою вину - он считает, что сейчас против него используют тех людей, которых он ранее посадил, об этом пишет Mash.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Музраев был задержан по подозрению в покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Бочаров был назначен временно исполняющим обязанности главы региона в апреле 2014 года. Покушение произошло в ноябре 2016 года, преступники проникли на территорию частного дома губернатора. Они пытались поджечь здание.

В конце мая сообщалось, что по делу о покушении задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.